Corriere di Bergamo: "La Uefa promuove in Champions lo stadio dell’Atalanta"

"La Uefa promuove in Champions lo stadio dell’Atalanta". Questo il titolo in taglio laterale che è possibile trovare sulla prima pagina del Corriere di Bergamo su una grande novità per quanto riguarda la squadra di Gasperini: "L’inno della Champions potrà risuonare anche a Bergamo. Al termine di due giorni di verifiche, gli ispettori della Uefa hanno detto sì: il Gewiss Stadium potrà ospitare le gare della più importante competizione calcistica europea. Restano solo da fare modifiche e integrazioni ad alcuni settori come la tribuna stampa e l’hospitality".