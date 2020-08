Corriere di Bergamo: "Lisbona, preoccupa il ginocchio di Gollini. Manifesti per Ilicic"

"Lisbona, preoccupa il ginocchio di Gollini. Manifesti per Ilicic", titola quest'oggi in taglio alto il Corriere di Bergamo, in riferimento ovviamente all'Atalanta. Il portiere nerazzurro è in forse per il problema al ginocchio, dubbi anche su Palomino. Nella giornata di ieri, intanto, sono stati affissi alcuni manifesti dedicati a Josip Ilici in vari punti della città: un abbraccio virtuale, che non potrà che fargli piacere dopo le ultime vicissitudini.