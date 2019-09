Corriere di Bergamo: "'Malinovskyi ambientato bene'. Gasp ottimista"

"'Malinovskyi ambientato bene'. Gasp ottimista": così il Corriere di Bergamo in prima pagina. Oggi Roma-Atalanta alle 19. Per il tecnico atalantino sarà un test fondamentale, perché la Roma ha un gioco simile a quello dello Shakhtar, ex club di Fonseca, avversario in Champions: "Recuperare uno svantaggio è ormai una nostra caratteristica, ma c’è ancora tempo per migliorarci" dice il tecnico.