© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere di Bergamo titola in taglio alto: "Mancini alla Roma. Affare Cornelius, ceduto per 7 milioni". Il difensore si trasferisce alla Roma per una cifra vicina ai 25 milioni, come già messo in preventivo dalla dirigenza nerazzurra. Chi invece è partito a sorpresa è Andreas Cornelius, che andrà al Parma per una cifra di circa 7 milioni, il doppio di quanto l'aveva pagato l'Atalanta. Ai crociati andrà anche Dejan Kulusevski, promettente centrocampista classe 2000: per lui trasferimento in prestito secco.