© foto di Wilman

Una pausa per rigenerarsi. Ne è convinto Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta, finito nel taglio alto della prima pagina del Corriere di Bergamo: "Dopo la pausa recupereremo punti in campionato", la titolazione. E all'interno si legge: "Champions da sogno e in campionato recupereremo punti. La pausa per tornare in forma".