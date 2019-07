Corriere di Bergamo: "Mattiello al Cagliari. Si stringe per Malinovskyi"

© foto di Giulio Falciai

"Mattiello è del Cagliari. Si stringe per Malinovskyi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo sull'Atalanta.

Tra Gianluca Mancini e Ruslan Malinovskyi, i due nomi più caldi nel mercato Atalanta, la spunta Federico Mattiello. Il terzino finisce al Cagliari, fortemente voluto da Rolando Maran: prestito con diritto di riscatto per l’estate 2020, più il 10% della futura rivendita. Oggi sosterrà le visite mediche e poi sarà rossoblù. Come preventivato, il suo approdo è slegato dall’operazione Joao Pedro: il brasiliano è uno dei tanti profili valutati, ma la richiesta (8 milioni) suggerisce di aspettare una possibile occasione. Intanto si avvicina Malinovskyi, centrocampista ucraino del Genk per il quale, qualche settimana fa, erano stati offerti 9 milioni. La proposta ora si è alzata a oltre 10, mentre il club belga ne chiede due in più: la forbice si assottiglia e la Sampdoria sembra fuori dai giochi per il possibile cambio di proprietà.