Sul Corriere di Bergamo focus dedicato al calciomercato di gennaio, che ha chiuso i battenti ieri. "Mercato chiuso, l'Atalanta guarda al futuro" scrive il quotidiano bergamasco. Cinque acquisti per la Dea, rafforzato il pacchetto difensivo ed esterno, puntando sulla linea verde. Arrivati due giocatori già pronti come Caldara e Tameze e tre che potrebbero diventarlo presto come Sutalo, Bellanova e Czyborra.