Corriere di Bergamo: "Mercato già al via. Tenere tutti i big salvo super offerte"

vedi letture

Non c'è tempo per respirare in casa Atalanta, così terminata una stagione si pensa subito a quella dopo: "Mercato già al via. Tenere tutti i big salvo super offerte", titola il Corriere di Bergamo in taglio alto di prima pagina. Tutti i big rimangono, a meno di offerte clamorose. È quasi un mantra per l’Atalanta, come negli anni l’obiettivo salvezza, nonostante la seconda qualificazione in Champions League in due anni. Tutti utili, nessuno indispensabile. Forse Gasperini non la pensa così, perché ha sempre detto di reputare Alejandro Gomez incedibile per qualsiasi offerta, probabilmente anche per calmare qualche brusio di troppo. Ora il Papu è come sempre intoccabile, lo è anche Ilicic per motivazioni diverse. In difesa c’è la conferma del blocco, perché Caldara è in prestito biennale come Bellanova, Toloi e Palomino sono incedibili, Djimsiti e Sutalo dovrebbero restare senza grossi problemi.