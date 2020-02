Corriere di Bergamo: "Negata la trasferta ai tifosi dell'Atalanta"

Doppio riquadro in prima pagina per l'Atalanta sul Corriere di Bergamo. Il primo riguarda l'allarme Coronavirus: "Negata la trasferta in Salento per i tifosi nerazzurri", si legge. Il secondo riguarda l'aspetto sportivo della sfida ai salentini: "Djimsiti recuperato. De Roon: 'Il Lecce sa giocare a calcio'".

Nelle pagine interne, sempre sulle problematiche sanitarie italiane, il titolo è il seguente: "Lecce, negata trasferta ai tifosi. E il Valencia va in quarantena. Coronavirus: rinviata la Youth League".