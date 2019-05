© foto di Giulio Falciai

"Oggi l'incontro tra Percassi e Gasperini". Questo il titolo, in prima pagina, dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo sull'Atalanta. Un lunedì per festeggiare, un martedì per capire molto di più. Perché oggi Gian Piero Gasperini si vedrà con la dirigenza, capitanata da Antonio Percassi, per risolvere una matassa complicata. Quale sarà il futuro per il tecnico dell’Atalanta? In questa domanda c’è tutta la preoccupazione di chi potrebbe perdere il condottiero dopo avere raggiunto il traguardo insperato della Champions League.