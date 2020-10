Corriere di Bergamo: "Palomino e Gomez in nazionale: 'Forza Papu!'"

"Palomino e Gomez in nazionale: 'Forza Papu!'", titola oggi in taglio alto il Corriere di Bergamo, che ha intervistato in esclusiva il difensore nerazzurro: "Sono molto contento che abbia ritrovato la Nazionale", ha detto del compagno. E sullo Scudetto, l'ex Ludogorec ha preferito non sbottonarsi: "Non ne parlo. Dico solo che vogliamo fare ancora meglio dell'anno scorso". Il centrale "trasmette serenità", secondo il quotidiano, anche quando parla della sua esperienza con il Covid: "Mi è passato in fretta, pensavo solo a tornare ad allenarmi".