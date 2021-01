Corriere di Bergamo: "Papu, addio. I buoni rapporti con Suning lo spingono verso l'Inter"

L'addio di Gomez è sempre più vicino, e tra le destinazioni più probabili per il Papu c'è soprattutto l'Inter: "I Percassi - scrive oggi il Corriere di Bergamo - vogliono intorno ai 10 milioni, gli ottimi rapporti con Suning insegnano che potrà esserci un accordo differente, tra giovani in contropartita e possibili sconti". Più complicato, invece, un trasferimento alla Lazio, anche se al momento non è da escludere che Lotito (alle prese con il caso Luis Alberto) voglia rilanciare. Per sostituire l'argentino le possibili soluzioni sono El Shaarawy e Gaston Ramirez.