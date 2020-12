Corriere di Bergamo: "Papu Gomez all'Inter, si può fare davvero"

Il Corriere di Bergamo si sbilancia sulla possibilità che l'operazione per portare Alejandro Gomez a Milano, sponda nerazzurra, vada in porto: "Papu Gomez all'Inter, si può fare davvero". Ieri seduta a parte e non in gruppo per l'argentino, che non ha più grandi margini per ricucire con l'Atalanta. Se la società voleva cercare di rimediare, il muro eretto dagli interessati, Gomez e Gasperini, è ormai insormontabile. Il giocatore avrebbe dunque già raggiunto un accordo di massima con l'Inter, con due anni e mezzo (fino al 2023) e un ingaggio più o meno paragonabile a quello già percepito da 2,5 milioni di euro a stagione. Manca l'intesa tra le società: l'Atalanta chiede tra gli 8 e i 12 milioni, l'Inter punta a scendere.