Corriere di Bergamo: "Papu pre-convocato nell'Argentina a distanza di 3 anni"

"Papu pre-convocato nell'Argentina a distanza di 3 anni", titola questa mattina in taglio alto il Corriere di Bergamo. Il capitano dell'Atalanta è nella lista dei trenta pre-convocati del c.t. Scaloni in vista delle due partite di qualificazione ai Mondiali del Qatar, contro Ecuador e Bolivia, in programma l'8 e il 13 ottobre. Il Papu è in buona compagnia: nella lista, tra gli altri, Messi, Dybala e Paredes.