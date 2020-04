Corriere di Bergamo, parla Freuler: "Quando ripartirà l'Atalanta sarà al top della forma"

Sul Corriere di Bergamo torna ad esserci spazio anche per il calcio, con in taglio alto di prima pagina un'intervista a Remo Freuler: "Quando ripartirà l'Atalanta sarà al top della forma". Si ripartirà a maggio? "Penso che l’ipotesi sia fattibile, magari allenandoci a piccoli gruppi. Penso inoltre che al vertice delle priorità vada la salute. L’importante è che il quadro generale continui a migliorare. Nelle ultime settimane, nonostante fossi in casa, ho lavorato parecchio. Io, come tutti i miei compagni, avevo a disposizione gli strumenti per allenarmi, come il tapis roulant e attrezzi per la forza. Se poi ricominceremo a inizio maggio, avremo un mese per tornare a regime e, quindi, tutto il tempo per recuperare la condizione ottimale", le parole del centrocampista orobico.