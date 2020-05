Corriere di Bergamo, parla Gasperini: "Giocheremo per la città ferita"

"Giocheremo per la città ferita", titola il Corriere di Bergamo con le parole di mister Gasperini. "È successo qualcosa di incredibile, non spiegabile a parole. La città è stata al centro di questo virus terribile. Ha colpito duramente, provocando moltissime vittime. Non dimenticherò mai le continue sirene delle ambulanze" dichiara il tecnico al tabloid inglese The Guardian. "Farò leva sull’aspetto emozionale di questa dura esperienza. I miei giocatori hanno un profondo legame con Bergamo e la sua gente. Che ha molto sofferto. E sarà il momento di farla sorridere nuovamente", conclude.