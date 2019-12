Corriere di Bergamo, Pasalic: "Atalanta, non mi fermo"

"Atalanta, non mi fermo": questo il messaggio lanciato da Mario Pasalic. Le dichiarazioni del centrocampista trovano spazio sul Corriere di Bergamo in edicola oggi. Il croato, uno dei più in forma in questo avvio, ha parlato del momento della Dea in vista dei prossimi impegni: "Prima pensiamo a battere il Verona. Poi a vincere in Ucraina. In campionato abbiamo perso qualche punto, ma restiamo in alta classifica. Dobbiamo essere lucidi, consapevoli di potercela giocare con tutti".