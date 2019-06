Corriere di Bergamo: "Per Ilicic e Gomez rinnovo in settimana"

© foto di Mattia Verdorale

"Per Ilicic e Gomez rinnovo in settimana". Questo il titolo in prima pagina del Corriere di Bergamo sull'Atalanta che per costruire una squadra da Champions deve prima pensare a tenere i propri big. Il primo ha ricevuto ampie rassicurazioni, dopo un'offerta del Napoli ben più alta, per continuare ad esprimersi ad alto livello mentre l'argentino ha sempre detto di voler giocare la Champions League: "In settimana ci potrebbero essere due liete notizie per l'Atalanta. Perché due dei tre tenori offensivi verranno blindati fino al 30 giugno 2023. Josip Ilicic e Alejandro Gomez prolungheranno il loro contratto nerazzurro".