Corriere di Bergamo, Percassi: "Atalanta, ripartiamo tutti"

"Atalanta, ripartiamo tutti". Questo il titolo sulla prima pagina del Corriere di Bergamo in riferimento all'Atalanta con le parole del presidente Percassi che festeggia i dieci anni di presidenza: "«Giusto giocare per tornare subito alla normalità». Dal dolore per Bergamo ferita dal coronavirus alla ripresa della Serie A, passando per la filosofia che accompagna la sua società. Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, festeggia i dieci anni dal suo ritorno alla guida dei nerazzurri al vertice di un club dai conti solidi e dai risultati straordinari: «Giocare senza pubblico sarà anomalo, ma rispetto al non farlo, preferiamo giocare così»".