Corriere di Bergamo, Percassi: "Grazie per non aver festeggiato"

"Grazie per non aver festeggiato". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina che il Corriere di Bergamo dedica all'Atalanta riprendendo le parole del presidente Percassi dopo il passaggio del turno in Champions: "Orgoglioso dei nostri tifosi, hanno rispettato tutti". Così Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, che in una nota sul sito ufficiale ha elogiato la risposta positiva dei sostenitori all’appello della società di non fare caroselli o cortei in luogo pubblico dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League a Valencia".