"Porte girevoli". Così titola in prima pagina, in taglio alto, l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sul mercato dell'Atalanta. Assodata la titolarità di Gollini, Berisha è a un passo dalla Spal, per tornare a giocare con continuità. A centrocampo Valzania potrebbe accasarsi al Cagliari mentre davanti Barrow è molto richiesto. Le più interessate sono Lecce e Genoa. Questo per chi è sul mercato. Perché anche gli «incedibili» come Gosens sono appetiti. Per il tedesco è arrivata l’offerta dello Shalke 04, rispedita al mittente.