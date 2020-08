Corriere di Bergamo: "Prossima Champions al "Gewiss"? Ipotesi concreta"

Il Corriere di Bergamo oggi in prima pagina si concentra sulla Champions League 2020/2021, titolando: "Prossima Champions al "Gewiss"? Ipotesi concreta". L’ipotesi di giocare a Bergamo le partite di coppa si fa sempre più concreta. È una priorità per l’Atalanta. I nerazzurri stanno lavorando per convincere la Uefa a concedere la possibilità di disputare la massima competizione sotto la Maresana, dopo tre anni di traslochi fra Reggio Emilia e Milano. L’Atalanta ha già comprato dei seggiolini temporanei per risolvere i problemi di mancato rispetto delle norme Uefa della Curva Sud. Verranno installati nei prossimi giorni per avere tutti i posti a sedere.