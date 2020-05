Corriere di Bergamo: "Regole di sicurezza, l'Atalanta e altri club contro i protocolli"

"Regole di sicurezza, l'Atalanta e altri club contro i protocolli". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Bergamo in edicola stamani: "Lo stop al calcio italiano è un rischio concreto. A meno che uno dei due fronti, tra la Lega di Serie A e il Governo, non faccia un passo indietro. Perché l’Atalanta, come tanti altri club, ha deciso di contestare il protocollo presentato dal Comitato tecnico scientifico, giudicandolo quantomeno lacunoso".