Corriere di Bergamo: "Riecco Zapata, l'arma in più per la volta finale"

Sulla prima pagina del Corriere di Bergamo si parla del ritorno al gol di Duvan Zapata, fondamentale per l'Atalanta. "Riecco Zapata, l'arma in più per la volta finale" scrive il quotidiano. Il colombiano, alla prima tripletta stagionale, può essere l’arma in più verso il fotofinish, anche per offrire più soluzioni a Gasperini, mutando pelle in base a chi si troverà di fronte.