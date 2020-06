Corriere di Bergamo: "Roma, Napoli, Milan: qualcuna può fare paura all'Atalanta?"

Sul Corriere di Bergamo si parla della lotta Champions con la Dea protagonista. "Roma, Napoli, Milan: qualcuna può fare paura all'Atalanta?" si chiede il quotidiano in prima pagina. Roma, Napoli, Milan, tutte con una partita in più dell’Atalanta, sono le inseguitrici da tenere a distanza per confermarsi in Champions.