Corriere di Bergamo: "Sarà un'Atalanta d'attacco contro il PSG"

"Sarà un'Atalanta d'attacco contro il PSG", titola quest'oggi in taglio alto il Corriere di Bergamo. Il quotidiano fa riferimento all'intervista rilasciata a Le Parisien a Tameze, rientrato a Nizza dopo il prestito: "La squadra non si chiuderà dietro", ha detto. Ieri doppio allenamento, Gollini andrà in Portogallo: si deciderà all'ultimo se utilizzarlo come titolare.