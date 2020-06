Corriere di Bergamo: "Sartori: 'Ilicic, Gomez e Zapata? Nessuno lascerà l'Atalanta'"

Il Corriere di Bergamo in edicola stamani dedica spazio alle parole di Sartori, uomo mercato della Dea. "Sartori: 'Ilicic, Gomez e Zapata? Nessuno si muoverà'" scrive il quotidiano bergamasco in prima pagina. "È vero che noi abbiamo venduto tanto, però non vorrei che passasse inosservato che abbiamo investito tanto. Zapata è costato 24 milioni, vuol dire tanto. Però non è vero che se arriva l’offerta giusta, vendiamo" le parole di Sartori a Sky.