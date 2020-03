Corriere di Bergamo: "Serie A e Champions, avanti a oltranza"

"Serie A e Champions, avanti a oltranza". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che il Corriere di Bergamo dedica alle decisioni prese ieri dalla Uefa e per la Serie A: "La decisione, al momento, è di aspettare che la tempesta coronavirus finisca, per poi riprendere «normalmente». Sia in Serie A (e in tutti gli altri campionati europei) che in Champions League. È quanto deciso dall’Uefa ieri. La massima organizzazione calcistica continentale, per permettere la conclusione dei tornei, ha deciso di posticipare all’anni prossimo lo svolgimento degli Europei itineranti".