Corriere di Bergamo: "Sfida all'Atalanta, tegola per il PSG: Verratti finisce ko"

"Sfida all'Atalanta, tegola per il PSG: Verratti finisce ko". Così in taglio alto il Corriere di Bergamo, che aggiorna sulle ultime novità in casa parigina. Problema al polpaccio per l'ex centrocampista del Pescara, in forte dubbio per l'impegno di Champions. Migliora invece Mbappé: non sarà di certo al top, ma dovrebbe esserci, almeno per uno spezzone di gara. Intanto sul mercato si punta a Thauvin: sarebbe un colpo da novanta, che arricchirebbe un reparto già molto competitivo.