Corriere di Bergamo: "Sogno Champions: Atalanta a Lisbona per fare sul serio"

"Sogno Champions: Atalanta a Lisbona per fare sul serio", titola il Corriere di Bergamo in prima pagina. L’avventura portoghese poteva iniziare meglio per l’Atalanta, che ieri è atterrata a Lisbona portando con sé 70 persone tra rosa e staff (il presidente Antonio Percassi raggiungerà il resto del gruppo oggi). Niente di trascendentale, ma la notizia procurerà un paio di grattacapi a Gasperini. Perché Mbappé, fino a pochi giorni fa considerato indisponibile per la sfida contro i bergamaschi, ha ottime chance di andare in panchina domani sera e ha cominciato addirittura allenamento in gruppo. Non che senza Mbappé però i francesi si ritrovino senza alternative. E nel frattempo è stato siglato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Intesa Sanpaolo, da circa 40 milioni di euro.