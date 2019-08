"Solita Atalanta, con un Muriel in più". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo. L’Atalanta riparte da se stessa. Con un Muriel in più. E ottiene un risultato positivo, partendo da una situazione di svantaggio, per la tredicesima volta in un anno. Mentalità da big e grande condizione fisica. Intanto da domani i tifosi potranno acquistare il mini abbonamento di tre gare per le partite di Champions a San Siro.