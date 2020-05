Corriere di Bergamo: "Sorriso Sportiello, negativo al virus dopo 40 giorni"

"Sorriso Sportiello, negativo al virus dopo 40 giorni" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina. Sportiello, unico positivo in casa Atalanta, guarisce dal coronavirus dopo un mese e mezzo. Intanto si parla del futuro della Serie A: vertice tra FIGC e CTS per la ripresa del campionato, si attende il parere dei medici per la possibile ripartenza.