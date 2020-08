Corriere di Bergamo: "Stadio, obiettivo 2022. Prezzi alti: il vice Ilicic non c'è"

vedi letture

"Stadio, obiettivo 2022. Prezzi alti: il vice Ilicic non c'è" scrive il Corriere di Bergamo in edicola stamani. Lo stadio completato per febbraio 2022, magari gennaio. È l’idea che è nella testa dell’Atalanta: curva Sud, seggiolini subito per la Champions, poi il cantiere più lungo. Spazio anche al mercato: Aleksey Miranchuk è un’opzione ma è un’operazione costosa, così come Berardi e Boga, mentre Thauvin è un'alternativa e Solomon piace ma non ha ancora lo status per potere sopperire all’assenza di Ilicic.