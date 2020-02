vedi letture

Corriere di Bergamo su calendario Atalanta: "Incertezza assoluta"

"Incertezza assoluta". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Bergamo dedica al calendario dell'Atalanta considerando che ancora non si sa quando verranno recuperate le vari partite di Serie A che sono state rimandate: "Serie A e Champions La Lazio nega all’Atalanta l’anticipo della partita del 7 marzo E il 10 ci sarà la sfida a Valencia, ma in Spagna non mancano i mugugni per il virus".