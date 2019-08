© foto di Mattia Verdorale

"La freccia per Gasperini". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo su Laxalt. È un uomo del Gasp, ed è il tassello mancante. Diego Laxalt è molto vicino all’Atalanta. La trattativa con il Milan è arrivata a un punto decisivo, oggi l’incontro con i rossoneri per cercare l’accordo definitivo. Si ipotizza un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 13 milioni, per dare al Gasp un’alternativa sulle fasce.