Corriere di Bergamo su Udinese-Atalanta: "Tango è per tutti, i gol no"

"Il tango è per tutti. I gol no". Titola così il Corriere di Bergamo in merito all'Atalanta, che sfiderà l'Udinese in questo turno di campionato. In attacco la sfida tra il Papu Gomez e De Paul, connazionali argentini anche se i nerazzurri sono andati a segno 26 volte, i bianconeri solo 12. La Dea dovrà fare ancora a meno dello squalificato Ilicic, al suo posto Rigoni è favorito su Pasalic.