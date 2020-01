"Altra manita, Parma schiantato": questo il titolo scelto dal Corriere di Bergamo per festeggiare il 5-0 dell'Atalanta contro il Parma. Dieci gol e zero reti subite nelle ultime due partite. L’Atalanta comincia il 2020 come aveva terminato il 2019: vincendo per 5-0. Dopo il Milan, tocca al Parma subire la manita nerazzurra. I gol segnati da Gomez, Freuler, Gosens e Ilicic (doppietta).