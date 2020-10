Corriere di Bergamo sull'Atalanta: "Caldara operato. E per i nerazzurri Serie A il sabato"

"Caldara operato. E per i nerazzurri Serie A il sabato": è questo il titolo che il Corriere di Bergamo, nell'edizione odierna, dedica in taglio alto all'Atalanta. Per il centrale, operato al ginocchio, lo stop dovrebbe essere piuttosto lungo, almeno di tre mesi. Questione calendario: in sei settimane cinque anticipi per la squadra di Gasperini, per via degli impegni in Champions.