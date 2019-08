© foto di WilMan

Il Corriere di Bergamo, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, dedica spazio all'Atalanta: "Champions League. Come andare al Grand Hotel", il titolo sugli orobici. E nelle pagine interne maggiori dettagli sull'argomento: "Una vita ad ammirare l'albergo di lusso e ti ritrovi nella hall. Superare il girone di Champions sarebbe come accedere alla sala del gran ballo".