© foto di Giulio Falciai

"Il mercato ok e l’intrigo Verdi". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sull'Atalanta. Mentre l’Atalanta consegna la lista Uefa per la Champions League (nessuna esclusione eccellente), gli esperti di mercato danno i voti al mercato dei nerazzurri, promuovendolo. Emergono inoltre i dettagli sulla trattativa che voleva portare a Bergamo Verdi, prelevandolo dal Napoli. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Il giocatore, però, ha uno stipendio proibitivo e un valore del cartellino troppo elevato.