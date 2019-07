Corriere di Bergamo sull'Atalanta: "Il risiko della lista Champions"

© foto di Giulio Falciai

"Il risiko della lista Champions". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sull'Atalanta. Champions, la Uefa pretende nella lista dei giocatori che partecipano alla competizione una parte proveniente dal vivaio della società. Requisito che influenzerà anche il mercato dell’Atalanta perché attualmente in rosa ci sono solo Marco Sportiello e Francesco Rossi come prodotti del settore giovanile nerazzurro.