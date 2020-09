Corriere di Bergamo sull'Atalanta: "Il ritorno (con gol) di Zapata"

"Il ritorno (con gol) di Zapata" è il titolo che il Corriere di Bergamo dedica in taglio centrale al successo in amichevole dell'Atalanta. Superata la positività al Covid, il colombiano è subito tornato al gol nel test contro il Novara. In rete oltre a lui Colley e Muriel, che hanno fissato il risultato sul tre a uno finale. "Intanto è quasi fatta - scrive il quotidiano - per Italia-Olanda di Nations League, del prossimo 14 ottobre, al Gewiss Stadium".