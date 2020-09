Corriere di Bergamo sull'Atalanta: "La lunga marcia parte da Torino"

vedi letture

"La lunga marcia parte da Torino", si legge in taglio centrale sul Corriere di Bergamo, in riferimento all'esordio in campionato dell'Atalanta. La stagione della Dea comincia oggi alle 15 contro i granata. Nove mesi fa fu un trionfo per gli orobici, che travolsero per sette reti a zero il Toro: grande protagonista con una tripletta fu Ilicic, oggi assente. E Gasperini analizza così le condizioni dello sloveno: "Si sta allenando e migliora. Ha ripreso a scherzare. Ma per il suo ritorno ci vorrà tempo".