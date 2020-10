Corriere di Bergamo sull'Atalanta: "Missione Liverpool il 3 novembre"

vedi letture

"Missione Liverpool il 3 novembre", titola in taglio centrale il Corriere di Bergamo, in riferimento al cammino europeo che attende l'Atalanta. Ufficializzato il calendario della prossima Champions League: la prima sfida sarà in Danimarca contro il Midtjylland, il 21 ottobre. L'esordio al Gewiss Stadium una settimana più tardi, mentre la doppia contro il Liverpool andrà in scena il 3 e il 25 novembre.