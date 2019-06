© foto di Rosa Doro

All'interno del Corriere di Bergamo c'è spazio per l'Atalanta e per il mercato nerazzurro. Dopo essersi assicurati Muriel infatti i bergamaschi ora avrebbero un'altra priorità: "Colpo Muriel e tranquillità. Ora serve un centrocampista", titola il quotidiano che parla di un'Atalanta tranquilla dopo un giorni di festeggiamenti per la qualificazione in Champions League e ora a lavoro sul mercato. Ma in uscita occhio a Zapata che piace alla Juventus anche se l'impressione è che solo con una proposta da 50 milioni di euro l'Atalanta potrebbe vacillare.