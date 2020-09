Corriere di Bergamo sull'Atalanta: "Papu, un rinnovo da dieci milioni. Vice De Roon cercasi"

vedi letture

"Papu, un rinnovo da dieci milioni. Vice De Roon cercasi". Così in taglio alto il Corriere di Bergamo a proposito dei temi di stretta attualità in casa Atalanta: dopo aver rifiutato la proposta dell'Al Nassr, per il Papu è pronto un rinnovo da dieci milioni complessivi più bonus per quattro anni. Intanto la Dea è alla ricerca di un mediano per dare fiato a De Roon e di un bomber per l'attacco: