© foto di WilMan

Notizie non proprio esaltanti, quest'oggi, per i tifosi dell'Atalanta. Sfogliando il Corriere di Bergamo, infatti, si può trovare il seguente titolo: "Alla ricerca di una punta. Si raffredda la pista che porta a Guarin. Ingaggio monstre per il colombiano". Difficile, dunque, arrivare all'ex Inter che attualmente milita in Cina e percepisce un ingaggio da favola. Un ingaggio che, la Dea, non può ovviamente permettersi.