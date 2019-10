"Big Atalanta". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sulla Dea. E se l’Atalanta fosse una big? La domanda che solamente qualche stagione fa sarebbe stata considerata quantomeno provocatoria, ora fa meno sorridere. Risultati alla mano. Perché è da tre anni che i nerazzurri ottengono vittorie e stupiscono il mondo del calcio. Non solo quello italiano. La prima stagione di Gasperini, quella che portò alla qualificazione in Europa League, poteva essere considerata un exploit, per sua natura temporaneo, mentre l’attuale terzo posto in classifica spariglia le carte.