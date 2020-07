Corriere di Bergamo sulla Dea: "Ilicic, lo stop sarà lungo. Le alternative"

"Ilicic, lo stop sarà lungo. Le alternative" scrive il Corriere di Bergamo parlando del 'caso' Josip Ilicic. Problemi personali per lo sloveno della Dea. C’è una buona possibilità che Josip Ilicic, alle prese con problemi personali, debba dare forfait non solo per la Champions, ma anche per l’inizio della prossima stagione. L’Atalanta, però, ha dimostrato di poter vincere (e convincere) anche senza il fenomeno sloveno.