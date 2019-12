Corriere di Bergamo sulla Dea: "Niente turnover"

"Niente turnover". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sulla Dea. L’Atalanta che oggi incontra il Verona (al Gewiss Stadium, ore 15) soffre dei comuni mali, di stagione calcistica: «È stata una settimana particolare — spiega Gian Piero Gasperini —. Abbiamo avuto un po’ di acciacchi: Gomez, Kjaer, de Roon. Ora, più o meno, ci siamo tutti». Ordinaria amministrazione. Di fronte allo straordinario caso Zapata però, anche l’imperturbabile Gasp si abbandona a uno sconsolato «non lo so, è un aspetto medico. Uno dice che Duvan è guarito e l’altro che non lo è. Ci sono valutazioni diverse e io non posso fare diagnosi». E nemmeno «sono in grado di fare previsioni sul suo rientro». L’attaccante, continua Gasperini, «si sta curando a Siviglia. Io posso solo aspettare il momento in cui tornerà definitivamente a disposizione».